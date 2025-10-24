Milan-Pisa, Cuadrado: “Bello sentire i fischi e poi fare gol”

Juan Cuadrado , giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa , partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le sensazioni: "Rammaricati, perché dopo aver ribaltato il risultato certamente ci fa arrabbiare un po'. Eravamo vicini a fare un grande risultato, di fronte a una grandissima squadra. Ci deve insegnare. A volte perdi, a volte impari. Dobbiamo imparare da queste situazioni, piccoli dettagli. Sul calcio d'angolo se eravamo più attenti eravamo più felici. Però ci deve dare fiducia di giocare con la personalità vista nel secondo tempo. Dobbiamo crederci. Abbiamo fatto grandi prestazioni senza ottenere molto. Però piano piano stiamo arrivano a un grande atteggiamento, come vuole il tecnico. Presto arriveranno 3 punti".