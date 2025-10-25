Pianeta Milan
Milan-Pisa, Ricci: “Il clima in spogliatoio non è dei migliori”

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla ripresa moscia: "Un aspetto da migliorare, fa parte della mentalità. Potevamo fare meglio nel primo tempo. Ci è mancata concretezza. Però c'è poco da dire, siamo dispiaciuti per il pareggio. Ora non c'è tempo di pensare, martedì c'è un'altra partita".

PM - Se deve rischiare di più la giocata: "Sì, devo migliorarlo. Devo abituarmi a giocare più avanzato. Cerco di fare sempre del mio meglio. Devo migliorare dal punto di vista della concretezza a volte. Devo trovare una condizione migliore".

Come ha preparato la partita Allegri sui movimenti dei centrocampisti: "Quando ti prendono a uomo devi muoverti il più possibile. Non devi dare punti di riferimento. A volte Modric si sposta e io cerco di trovare lo spazio. Dobbiamo essere più ordinati, nel secondo tempo è mancato ordine".

Il clima in spogliatoio: "Non è dei migliori. Siamo dispiaciuti. Avevamo una grande occasione, non c'è tempo per pensare. Una partita che fa riflettere. Non eravamo perfetti neanche prima. Martedì abbiamo un'altra partita difficile. Dobbiamo lavorare su cosa è mancato oggi. Però ci portiamo a casa un'altra bella reazione".

