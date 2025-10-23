Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa a Milanello per la presentazione di Milan-Pisa di domani, ha parlato anche della gara contro il Como di inizio 2026 in programma - teoricamente - a Perth (Australia) tra qualche mese
Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la sfida tra Milan di Massimiliano Allegri e il Pisa dell'ex Alberto Gilardino, valida per la 8^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il tecnico livornese ne ha presentato i temi principali oggi in conferenza, nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri a Milanello.
Milan-Como a Perth, il parere di Allegri
Ad Allegri è stata rivolta anche una domanda su Milan-Como. Partita di inizio 2026 che, come noto, con tutta probabilità, verrà giocata a Perth (Australia) per l'indisponibilità dello stadio di 'San Siro', impegnato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La Liga, ieri, ha cancellato Villarreal-Barcellona a Miami (U.S.A.). Cosa succederà a Milan-Como?