Milan-Como, Allegri dice la sua: “Se giocheremo in Italia, meglio. Se dovremo andare a Perth …”

Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa a Milanello per la presentazione di Milan-Pisa di domani, ha parlato anche della gara contro il Como di inizio 2026 in programma - teoricamente - a Perth (Australia) tra qualche mese
Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la sfida tra Milan di Massimiliano Allegri e il Pisa dell'ex Alberto Gilardino, valida per la 8^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il tecnico livornese ne ha presentato i temi principali oggi in conferenza, nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri a Milanello.

Milan-Como a Perth, il parere di Allegri

Ad Allegri è stata rivolta anche una domanda su Milan-Como. Partita di inizio 2026 che, come noto, con tutta probabilità, verrà giocata a Perth (Australia) per l'indisponibilità dello stadio di 'San Siro', impegnato per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La Liga, ieri, ha cancellato Villarreal-Barcellona a Miami (U.S.A.). Cosa succederà a Milan-Como?

Allegri ha detto la sua in conferenza. "L'importante è che venga presa presto una decisione, poi noi ci adegueremo", ha esordito il tecnico toscano. "Poi, se giocheremo in Italia, meglio" - ha confessato l'allenatore del Milan - "se invece ci sarà di andare a Perth, ci organizzeremo per andare in Australia".

