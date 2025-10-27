Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Milan, ha fatto il punto sugli infortuni in casa rossonera. Ecco le parole del tecnico rossonero su Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Pervis Estupinan

Domani, martedì 28 ottobre , alle ore 20:45 , il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena alla 'New Balance Arena' di Bergamo per la sfida contro l' Atalanta di Ivan Jurić , valevole per la 9^ giornata del campionato di S erie A 2025-2026 . Per presentare il delicato match contro i nerazzurri di questo turno infrasettimanale, Allegri ha parlato in conferenza stampa .

Per l'occasione, Allegri ha confermato come sia completamente recuperato Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese, che aveva saltato per un affaticamento muscolare le ultime due gare contro Fiorentina e Pisa, sarà della partita. Presumibilmente partendo dalla panchina.