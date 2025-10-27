Pianeta Milan
Milan, il punto di Allegri sugli infortuni: torna Loftus-Cheek. Pulisic, che bella sorpresa!

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Milan, ha fatto il punto sugli infortuni in casa rossonera. Ecco le parole del tecnico rossonero su Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Pervis Estupinan
Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena alla 'New Balance Arena' di Bergamo per la sfida contro l'Atalanta di Ivan Jurić, valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Per presentare il delicato match contro i nerazzurri di questo turno infrasettimanale, Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Per l'occasione, Allegri ha confermato come sia completamente recuperato Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista inglese, che aveva saltato per un affaticamento muscolare le ultime due gare contro Fiorentina e Pisa, sarà della partita. Presumibilmente partendo dalla panchina.

Inoltre, Allegri ha anche auspicato il rientro di Pervis Estupinan - alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra - per domenica 2 novembre, giorno di Milan-Roma. Novità su Christian Pulisic: inizialmente il suo ritorno in campo era previsto per dopo la sosta, il 23 novembre per il derby contro l'Inter.

Per Allegri, però, il recupero dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra procede per il meglio c'è la possibilità di vederlo - in panchina - per Parma-Milan di sabato 8 novembre. 'Capitan America', dunque, corre rapido verso il ritorno in campo. La bella notizia della giornata.

