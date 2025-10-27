Inoltre, Allegri ha anche auspicato il rientro di Pervis Estupinan - alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra - per domenica 2 novembre, giorno di Milan-Roma. Novità su Christian Pulisic: inizialmente il suo ritorno in campo era previsto per dopo la sosta, il 23 novembre per il derby contro l'Inter.
Per Allegri, però, il recupero dall'infortunio al bicipite femorale della coscia destra procede per il meglio c'è la possibilità di vederlo - in panchina - per Parma-Milan di sabato 8 novembre. 'Capitan America', dunque, corre rapido verso il ritorno in campo. La bella notizia della giornata.
