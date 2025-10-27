Archiviata l'ottava giornata di Serie A, è ora di pensare al prossimo impegno: Atalanta-Milan, in programma domani alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo . Nella solita conferenza stampa della vigilia, l'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri, ha voluto spendere alcune parole sul momento attuale della stagione e sui prossimi impegni. L'allenatore rossonero, rispondendo alla domanda proveniente dal nostro inviato, ha spiegato se fine novembre potrebbe essere decisivo come marzo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Fine novembre momento chiave come marzo? La risposta di Allegri: "Facciamo una cosa alla volta. Speriamo di arrivare alla sosta nelle migliori condizioni. Dobbiamo arrivare a fine dicembre in buona condizione. La stagione si decide in due mesi. Gennaio e febbraio, per rimanere attaccati e giocarsi poi le prime posizioni. Serve equilibrio. Non siamo fenomeni o brocchi, abbiamo qualità fisiche e morali. Dobbiamo essere bravi a gestire i momenti in cui le cose vanno meno bene. Dobbiamo continuare a lavorare. Nel calcio c'è da lavorare"