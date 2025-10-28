Atalanta-Milan, Allegri: “Ecco cosa c’è da migliorare. Ai ragazzi ho detto…”

Cosa è successo a Rafa Leao nel primo tempo: "Aveva un problema all'anca contro il Pisa già. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa".
Cosa serve per migliorare: "Dobbiamo pensare a subire meno gol, così come serve migliorare anche davanti".
Quanto possono essere determinanti Loftus Cheek Nkunku: "Hanno portato sicuramente molto dove si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra".
Gimenez non si è sbloccato, cosa deve per fare migliorare: "Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".
