Atalanta-Milan, Allegri: “Ecco cosa c’è da migliorare. Ai ragazzi ho detto…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se si aspettava questa partita: "Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".

Cosa è successo a Rafa Leao nel primo tempo: "Aveva un problema all'anca contro il Pisa già. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna fare a casa".

Cosa serve per migliorare: "Dobbiamo pensare a subire meno gol, così come serve migliorare anche davanti".

Quanto possono essere determinanti Loftus Cheek Nkunku: "Hanno portato sicuramente molto dove si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra".

Gimenez non si è sbloccato, cosa deve per fare migliorare: "Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".

