Atalanta-Milan, Allegri: “Ecco cosa c’è da migliorare. Ai ragazzi ho detto…”

Se si aspettava questa partita: "Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".