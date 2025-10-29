Pianeta Milan
Atalanta-Milan, Brescianini: “Abbiamo giocato bene. Sul ruolo preferito…”

Brescianini dopo Atalanta-Milan
Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Marco Brescianini, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "È stata difficile, dovevamo trovare l'imbucata giusta contro una squadra che ha giocato bene. Una buona prestazione sicuramente, adesso pensiamo alla prossima cercando di ottenere i tre punti".

Sul ruolo preferito: "Sono un centrocampista da centrocampo a due, ma posso giocare anche più avanti. Sono sempre a disposizione".

Sull'abbraccio a Lookman: "Quando gli attaccanti non segnano hanno sempre un peso da togliersi. Stasera ha segnato e nell'abbraccio c'era la voglia di ribaltare la partita. Abbiamo chiuso il Milan nella loro metà campo, sono soddisfatto".

Sugli elogi di Juric in conferenza: "Sono contento delle sue parole. I suoi elogi mi aiutano a fare meglio, siamo pronti a tutto".

Come si è trovato a giocare con tre centrocampisti: "Volevamo bloccare la loro fonte di gioco. Abbiamo creato equilibrio tra copertura e inserimento".

