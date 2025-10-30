Tommaso Turci , giornalista e bordocampista di Dazn, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rossonera s u Chistopher Nkunku , attaccante arrivato dal Chelsea al Milan negli ultimi giorni di calciomercato. Il suo nome aveva portato una ventata di positività a Milanello al suo arrivo aspettative sul calciatore erano particolarmente alte e tutti i tifosi rossoneri speravano di vederlo tornare ai livelli del Lipsia . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tommaso Turci in merito:

Milan, Turci e le parole su Nkunku

Il pensiero di Tommaso Turci su Christopher Nkunku: "Evidentemente per loro era un’occasione per quelli che sono i potenziali valori del giocatore è un giocatore che si esprime a livelli altissimi. Può fare la differenza in Serie A. Forse le caratteristiche di cui aveva bisogno il Milan erano altre. evidentemente con il mister possono aver valutato che quella potesse essere una soluzione giusta e un’occasione. Poi vediamo alla fine della stagione cosa è riuscito a fare“.