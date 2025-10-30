Massimo Cellino, ex patron del Cagliari, è stato intervistato dai microfoni di Videolina dove ha parlato di Massimiliano Allegri del Milan

Massimo Cellino , ex patron del Cagliari, è stato intervistato dai microfoni di Videolina dove ha raccontato gli anni passati in terra sarda. Tra le sue parole, spiccano quelle rilasciate nei confronti di Massimiliano Allegri , attuale allenatore del Milan ed ex mister del Cagliari (2008-2010). Ecco di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Cellino su Allegri

Le su Massimiliano Allegri: "Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri. Gli dicevo: 'Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere'. Aveva il dono dell'equilibrio e dell'umanità".