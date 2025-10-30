Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Cellino: “Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Allegri”

Massimo Cellino, ex patron del Cagliari, è stato intervistato dai microfoni di Videolina dove ha parlato di Massimiliano Allegri del Milan
Massimo Cellino, ex patron del Cagliari, è stato intervistato dai microfoni di Videolina dove ha raccontato gli anni passati in terra sarda. Tra le sue parole, spiccano quelle rilasciate nei confronti di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan ed ex mister del Cagliari (2008-2010). Ecco di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Cellino su Allegri

Le su Massimiliano Allegri: "Uno solo sapeva ascoltare e confrontarsi da uomo, non solo da tecnico: Massimiliano Allegri. Gli dicevo: 'Hai perso? Vai, lavati, affronta la stampa. Non ti nascondere'. Aveva il dono dell'equilibrio e dell'umanità".

Le parole di Cellino sui giocatori avuti al Cagliari: "Tanti giocatori erano legatissimi alla maglia: Daniele Conti, Agostini, Cossu, Dely Valdés... Tutti ragazzi che sarebbero rimasti a Cagliari col pianto nel cuore. In quegli anni c'era un Cagliari con tanto cuore: O'Neill, Dario Silva, gente che faceva gesti di umanità veri, come regalare un'auto al magazziniere. Dopo non l'ho più visto nel calcio"

