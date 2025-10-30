LEGGI ANCHE: Milan, problemi per il nuovo San Siro! In arrivo un bomber dalla Germania? Ferguson out!
Le parole di Cellino sui giocatori avuti al Cagliari: "Tanti giocatori erano legatissimi alla maglia: Daniele Conti, Agostini, Cossu, Dely Valdés... Tutti ragazzi che sarebbero rimasti a Cagliari col pianto nel cuore. In quegli anni c'era un Cagliari con tanto cuore: O'Neill, Dario Silva, gente che faceva gesti di umanità veri, come regalare un'auto al magazziniere. Dopo non l'ho più visto nel calcio"
© RIPRODUZIONE RISERVATA