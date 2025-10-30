Milan, le parole di Pasculli su Camarda

Le parole di Pasculli: "In queste ore sto sentendo tante critiche nei confronti di Camarda e di mister Di Francesco: nulla di più sbagliato. Intanto, ci tengo a dire da ex calciatore e ora da allenatore che Di Francesco ha fatto bene a far calciare Camarda. Se il ragazzo ha detto di sentirsela non vedo il motivo per cui il mister avrebbe dovuto dirgli di no. Perché ha appena 17 anni? Non significa un bel niente, io il primo rigore in carriera l'ho calciato quando avevo ancora 18 anni e indossavo la maglia dell'Argentinos Junior. Si è sempre rigoristi, in amichevole o al Mondiale".