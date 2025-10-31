Milan-Roma, Allegri può sorridere: recupero importante per il big match

Difficile invece il recupero di Tomori e Gimenez che hanno proseguito le cure per guarire dai rispettivi problemi fisici: dolore al ginocchio per il primo, alla caviglia per il secondo. Buone notizie anche da Estupinan e Jashari che hanno lavorato in gruppo confermando i rispettivi miglioramenti. Infine Rabiot e Pulisic hanno lavorato a parte, entrambi dovrebbero anticipare il rientro.