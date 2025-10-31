Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan allenamenti Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi

MILAN-ROMA

Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi

Milan-Roma, Allegri può sorridere: recupero importante per il big match
Milan-Roma, Massimiliano Allegri può sorridere in vista del big match contro i giallorossi in programma domenica sera a San Siro: il tecnico rossonera recupera un attaccante. Le ultime sugli infortunati
Redazione PM

Il Milan, domenica sera, ospiterà la capolista Roma a San Siro in un big match di alta classifica che potrà dire molto sul cammino in campionato dei rossoneri. Massimiliano Allegri dovrà nuovamente far fronte all'emergenza: salteranno il match due pedine fondamentali come Rabiot e Pulisic.

Milan-Roma, Allegri recupera Leao. Il punto sugli infortunati

—  

Da Milanello arrivano però buone notizie. Durante la seduta di questa mattina, Rafael Leao ha lavorato in gruppo ed è dunque pienamente recuperato per la sfida contro i giallorossi, dopo l'infiammazione all'anca che aveva preoccupato il tecnico Allegri.

LEGGI ANCHE

Difficile invece il recupero di Tomori e Gimenez che hanno proseguito le cure per guarire dai rispettivi problemi fisici: dolore al ginocchio per il primo, alla caviglia per il secondo. Buone notizie anche da Estupinan e Jashari che hanno lavorato in gruppo confermando i rispettivi miglioramenti. Infine Rabiot e Pulisic hanno lavorato a parte, entrambi dovrebbero anticipare il rientro.

LEGGI ANCHE: San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO >>>

Inizialmente esso era previsto il 23 novembre nel derby contro l'Inter, ma Allegri potrebbe già averli a disposizione per la sfida dell'8 novembre contro il Parma. Si tratta di due recuperi fondamentali per i rossoneri.

Leggi anche
Milan, novità da Milanello per mister Allegri: le ultime sui rientri di Jashari ed Estupinan
Allenamento Milan, le ultime sulle condizioni di tre infortunati. Allegri non può sorridere

© RIPRODUZIONE RISERVATA