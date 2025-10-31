Milan-Roma, Allegri può sorridere: recupero importante per il big match

Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i giallorossi
Difficile invece il recupero di Tomori e Gimenez che hanno proseguito le cure per guarire dai rispettivi problemi fisici: dolore al ginocchio per il primo, alla caviglia per il secondo. Buone notizie anche da Estupinan e Jashari che hanno lavorato in gruppo confermando i rispettivi miglioramenti. Infine Rabiot e Pulisic hanno lavorato a parte, entrambi dovrebbero anticipare il rientro.
LEGGI ANCHE: San Siro, il rogito slitta ma Milan e Inter vanno verso le firme decisive. Ecco chi saranno i due CEO >>>
Inizialmente esso era previsto il 23 novembre nel derby contro l'Inter, ma Allegri potrebbe già averli a disposizione per la sfida dell'8 novembre contro il Parma. Si tratta di due recuperi fondamentali per i rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA