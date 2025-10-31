L'allenatore conclude: "Quindi non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. Penso che sia stato un acquisto importante per noi".
"Ha avuto un periodo in cui ha avuto l'opportunità di guardare e vedere la Premier League e di constatarne la velocità , cosa che ritengo sempre utile. Quelle prime partite contro Aston Villa e Liverpool sono state probabilmente il miglior esempio possibile del mordente della Premier League. E come difensore centrale in particolare, non puoi entrare in campo a freddo". L'allenatore del Newcastle Eddie Howe parla così di Malick Thiaw, difensore arrivato dal Milan in estate: "Quindi, penso che siano state esperienze utili per lui. E poi si è allenato davvero bene. Penso che sia sempre la cosa più importante per me", queste le sue parole riprese dal sito vavel.com.
Howe continua: "E' un talento eccezionale. Ha un po' di tutto nel suo gioco. E sono stato davvero contento di come ha iniziato qui. Ero un po' timoroso durante l'estate perché non c'era una lunga lista di giocatori che ritenevamo abbastanza bravi da arrivare e avere l'impatto che ha avuto Malick. E ovviamente, anche lui giocava in un club di alto livello".
L'allenatore conclude: "Quindi non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. Penso che sia stato un acquisto importante per noi".
