Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Howe su Thiaw: “Non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. E’ un talento eccezionale”

ULTIME MILAN NEWS

Howe su Thiaw: “Non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. E’ un talento eccezionale”

Howe pazzo di Thiaw: 'E' un talento eccezionale. Ha un po' di tutto nel suo gioco'
L'allenatore del Newcastle Eddie Howe parla così di Malick Thiaw, difensore ex Milan che il club inglese ha pagato circa 40 milioni di euro. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ha avuto un periodo in cui ha avuto l'opportunità di guardare e vedere la Premier League e di constatarne la velocità , cosa che ritengo sempre utile. Quelle prime partite contro Aston Villa e Liverpool sono state probabilmente il miglior esempio possibile del mordente della Premier League. E come difensore centrale in particolare, non puoi entrare in campo a freddo". L'allenatore del Newcastle Eddie Howe parla così di Malick Thiaw, difensore arrivato dal Milan in estate: "Quindi, penso che siano state esperienze utili per lui. E poi si è allenato davvero bene. Penso che sia sempre la cosa più importante per me", queste le sue parole riprese dal sito vavel.com.

Ex Milan, Howe su Thiaw

—  

Howe continua: "E' un talento eccezionale. Ha un po' di tutto nel suo gioco. E sono stato davvero contento di come ha iniziato qui. Ero un po' timoroso durante l'estate perché non c'era una lunga lista di giocatori che ritenevamo abbastanza bravi da arrivare e avere l'impatto che ha avuto Malick. E ovviamente, anche lui giocava in un club di alto livello".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, lo 'strano' caso di Torriani e del baby Pittarella: chi è il terzo portiere?>>>

L'allenatore conclude: "Quindi non era chiaro se sarebbe mai stato disponibile. Penso che sia stato un acquisto importante per noi".

Leggi anche
Milan Primavera, Mancioppi: “Contento del primo gol. Sbloccarsi ti dà …”
Il racconto del medico Tavana: “Se van Basten mi avesse ascoltato …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA