Milan, Iuliano tranquillizza: 'Allegri sistemerà tutto. Thiaw ...'

ULTIME MILAN NEWS
Mark Iuliano, ex calciatore di Juventus e Bologna, intervenuto ai microfoni di 7gold ha parlato dei problemi della retroguardia rossonera e del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Secondo l'ex difensore bianconero, Allegri risolverà tutti i problemi del Milan, soprattutto quelli difensivi. Poi commenta la cessione di Malick Thiaw, passato quest'estate a titolo definitivo al Newcastle per circa 42 milioni di euro.
Secondo Iuliano la cessione del centrale tedesco non va a gravare troppo sulla difesa rossonera, poichè secondo lui non è stato ceduto un top player. Anzi, per l'ex Juventus, Thiaw varrebbe meno di uno tra Gabbia, Pavlovic e Tomori. Ecco le parole dell'ex giocatore azzurro ai microfoni di 7gold:
“Ai tifosi milanisti dico di stare tranquilli, Allegri sistemerà tutto e soprattutto la difesa. Secondo me uno come Thiaw non vale più di Gabbia, Pavlovic o Tomori”.
