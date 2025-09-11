Milan, Iuliano tranquillizza: 'Allegri sistemerà tutto. Thiaw ...'

Intervenuto ai microfoni di 7gold, l'ex giocatore Iuliano è sicuro: Allegri risolverà tutti problemi del Milan. Ecco le sue parole.

Mark Iuliano, ex calciatore di Juventus e Bologna, intervenuto ai microfoni di 7gold ha parlato dei problemi della retroguardia rossonera e del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Secondo l'ex difensore bianconero, Allegri risolverà tutti i problemi del Milan, soprattutto quelli difensivi. Poi commenta la cessione di Malick Thiaw, passato quest'estate a titolo definitivo al Newcastle per circa 42 milioni di euro.