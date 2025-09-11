Pianeta Milan
Milan, Iuliano tranquillizza: “Allegri sistemerà tutto. Thiaw …”

Intervenuto ai microfoni di 7gold, l'ex giocatore Iuliano è sicuro: Allegri risolverà tutti problemi del Milan. Ecco le sue parole.
Mark Iuliano, ex calciatore di Juventus e Bologna, intervenuto ai microfoni di 7gold ha parlato dei problemi della retroguardia rossonera e del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Secondo l'ex difensore bianconero, Allegri risolverà tutti i problemi del Milan, soprattutto quelli difensivi. Poi commenta la cessione di Malick Thiaw, passato quest'estate a titolo definitivo al Newcastle per circa 42 milioni di euro.

Milan, Iuliano è sicuro: "Thiaw non vale più di Gabbia, Pavovic o Tomori"

Secondo Iuliano la cessione del centrale tedesco non va a gravare troppo sulla difesa rossonera, poichè secondo lui non è stato ceduto un top player. Anzi, per l'ex Juventus, Thiaw varrebbe meno di uno tra Gabbia, Pavlovic e Tomori.  Ecco le parole dell'ex giocatore azzurro ai microfoni di 7gold:

“Ai tifosi milanisti dico di stare tranquilli, Allegri sistemerà tutto e soprattutto la difesa. Secondo me uno come Thiaw non vale più di Gabbia, Pavlovic o Tomori”.

