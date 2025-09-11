Milan, il caso Origi: dopo Bennacer e Adli resta quello più spinoso

Cessione impossibile — Dove potrà giocare in futuro? La domanda sembrerebbe non avere ancora una risposta. Ad oggi, nessuna squadra è interessata al belga, neanche da squadre dove il mercato è ancora aperto come, ad esempio, quello turco. Il problema è doppio: da una parte spunta lo scarso minutaggio accumulato negli ultimi anni, dall'altra, invece, c'è l'alto ingaggio che richiede.

La risoluzione — La dirigenza del Milan, ben consapevole delle varie difficoltà, sta cercando una soluzione che sembrerebbe l'unica percorribile al momento: la risoluzione anticipata del contratto. Inizialmente Origi sembrava disponibile a valutare questa ipotesi, ma successivamente è arrivata la frenata che ha bloccato la trattativa.

Ricordiamo che per il Milan, liberarsi di Origi, è indispensabile. L'ex Liverpool, infatti, è il quarto giocatore più pagato della rosa con ben 4 milioni netti a stagione.

Il contratto — E' presente, però, un altro nodo che complica il tutto: la scadenza, che recita 30 giugno 2026. Questo cosa significa? Che, se non si dovesse trovare un accordo per la risoluzione, il Milan sarà costretto a tenere in rosa un giocatore totalmente fuori dal progetto. Allegri non lo vuole e il club di via Aldo Rossi non può permettersi di tenerlo a bilancio fino al 2026. Ora la palla passa al giocatore. I prossimi mesi saranno decisivi.