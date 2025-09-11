Milan, Piccari: “All’Inter serviva Allegri, per Chivu ora è complicato”

Chivu cosa farà invece? "Credo che Chivu alla fine non farà nessun grande stravolgimento. Manderà in campo i soliti perche in questa partita non si possono fare troppi esperimenti. Io credo che lui vorrebbe una squadra un po' più offensiva, ma in difesa non ha un certo tipo di caratteristiche.
Mi aspetto una squadra un po' più attenta. Nel complesso comunque sono stati presi alcuni giovani interessanti, ma al contempo sono stati tenuti anche tutti i senatori. Panchinarli al momento appare molto complicato. Una soluzione in questo senso sarebbe stata prendere Allegri per gestire queste situazioni. Per Chivu ora è complicato".
