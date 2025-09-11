Pianeta Milan
Milan, Piccari: “All’Inter serviva Allegri, per Chivu ora è complicato”

Milan, Piccari commenta il momento di Chivu: all'Inter servirebbe Allegri? Ecco l'analisi del direttore di TMW Radio.
Francesco De Benedittis

Facendo un balzo all'indietro, nel mese di maggio Inter e Milan erano entrambe alla ricerca di un nuovo allenatore. I rossoneri cercavano un profilo per rilanciarsi dopo la deludente stagione, mentre i nerazzurri cercavano un profilo per aprire un nuovo ciclo. Ai tempi si parlava molto di Massimiliano Allegri in ottica Inter come possibile sostituto di Simone Inzaghi, visti anche i rapporti ottimi tra il tecnico livornese e Marotta. Mentre in zona Milan, il nome caldo era quello di Vincenzo Italiano. Alla fine l'arrivo di Tare ha stravolto tutto e Massimiliano Allegri ha fatto ritorno al Milan dopo 14 anni. L'Inter, beffata, ha ripiegato su Chivu.

All'Inter servirebbe Allegri? Ecco l'analisi di Piccari

Su questo tema, il direttore di TMW Radio Marco Piccari ha analizzato la situazione dell'Inter attuale. Mettendo in risalto quanto attualmente ai nerazzurri serva un profilo come Allegri. Ecco le sue parole.

Chivu cosa farà invece? "Credo che Chivu alla fine non farà nessun grande stravolgimento. Manderà in campo i soliti perche in questa partita non si possono fare troppi esperimenti. Io credo che lui vorrebbe una squadra un po' più offensiva, ma in difesa non ha un certo tipo di caratteristiche.

Mi aspetto una squadra un po' più attenta. Nel complesso comunque sono stati presi alcuni giovani interessanti, ma al contempo sono stati tenuti anche tutti i senatori. Panchinarli al momento appare molto complicato. Una soluzione in questo senso sarebbe stata prendere Allegri per gestire queste situazioni. Per Chivu ora è complicato".

