Milan, Piccari: “All’Inter serviva Allegri, per Chivu ora è complicato”

Facendo un balzo all'indietro, nel mese di maggio Inter e Milan erano entrambe alla ricerca di un nuovo allenatore. I rossoneri cercavano un profilo per rilanciarsi dopo la deludente stagione, mentre i nerazzurri cercavano un profilo per aprire un nuovo ciclo. Ai tempi si parlava molto di Massimiliano Allegri in ottica Inter come possibile sostituto di Simone Inzaghi, visti anche i rapporti ottimi tra il tecnico livornese e Marotta. Mentre in zona Milan, il nome caldo era quello di Vincenzo Italiano. Alla fine l'arrivo di Tare ha stravolto tutto e Massimiliano Allegri ha fatto ritorno al Milan dopo 14 anni. L'Inter, beffata, ha ripiegato su Chivu.