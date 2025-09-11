 Volpi: “Allegri è la garanzia. Il Milan dipenderà molto da Leao”

Il giornalista Volpi, sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato la possibile stagione del Milan e l'importanza di Allegri e Leao

Francesco De Benedittis 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 16:16)

Il giornalista intervenuto Jacopo Volpi, sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracana', ha commentato i possibili obiettivi del Milan in stagione e più nello specifico ha parlato di Allegri e Leao, dai quali dipenderà gran parte della stagione. Infatti secondo Volpi, Allegri è l'unica garanzia in una squadra dove ci sono tanti potenziale fenomeni ma che al momento, per mille motivi, sono ancora dei punti interrogativi. Ha espresso, inoltre, parole positive su Leao, dal quale il Milan dipenderà molto. Di seguito il suo commento.

Volpi: "Al Milan ci sono tanti fenomeni ma che ora sono punti interrogativi" — LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, quale formazione per Allegri? Ecco le possibili scelte >>>

Milan, per cosa si può lottare? "E' Allegri la garanzia. Ci sono giocatori che possono essere fenomeni ma ora sono tutti punti interrogativi. Tutti sono pronti ad adeguarsi ai propri giocatori e il primo Allegri era bravissimo nel capire e variare. Ad oggi vedo che Leao ha trovato un grande accordo con Allegri, giocando da falso nueve, ma vuol dire che ti manca una prima punta. Il Milan però dipenderà molto da lui".