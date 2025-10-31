Il Milan di Allegri non riesce più a vincere. Dopo la Fiorentina, due pareggi consecutivi: Pisa e Atalanta le squadre coinvolte. I rossoneri, complici i numerosi infortuni, sono riusciti a strappare solo 5 punti nelle ultime 3 partite. Un tema molto delicato e sentito a casa Milan è quello legato a Santiago Gimenez : il Bebote non smanda più il pallone in rete da ben 627 minuti e, quest'anno in Serie A, non si è ancora sbloccato. Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Gianni Bezzi ha detto la sua:

Le parole di Gianni Bezzi: "E' tornato ad agosto ma era già con le valigie in mano. Ritengo che il Milan debba puntare su di lui in questa fase di stagione, perché soluzioni Allegri ora non ne ha. Pulisic è assente, Leao ha fatto abbastanza bene ma nell'ultima partita meno. Allegri deve puntarci, cercare di metterlo nella condizione di fare bene perché ne ha assolutamente bisogno. Poi a gennaio si tireranno le somme. Se perde il giocatore credibilità, è un danno economico poi e sarà difficile piazzarlo"