Barsotti (DAZN): “Contro l’Atalanta la prestazione di Leao è stata in ombra”

Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN inviato a bordocampo alla New Balance Arena, ha parlato di Rafael Leao del Milan
Giovanni Barsotti, giornalista di DAZN inviato a bordocampo alla New Balance Arena di Bergamo per il big match tra Atalanta e Milan, terminato 1-1 grazie ai gol di Ricci e Lookman, ha voluto spendere alcune parole nel post gara sulla partita fatta da  Rafael Leao, sostituito al 45 minuto del primo tempo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Atalanta-Milan, le parole di Barsotti su Leao

"La prima immagine del pre-partita è l’abbraccio a Daniel Maldini, a fine riscaldamento. Nei 45 minuti non me la sento di raccontare un Leao non partecipe perché a livello di leadership cerca molto di essere coinvolto: parlare molto con i compagni, parlare anche con Allegri. È un Leao che è stato, almeno a livello verbale e non, dentro la partita. Poi possiamo giudicare la prestazione che è stata in ombra. È rientrato con la squadra dopo l’intervallo, anche questo è un segnale: si è alzato in piedi molto partecipe per un’occasione per Nkunku, entrato al suo posto".

