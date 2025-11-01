"La prima immagine del pre-partita è l’abbraccio a Daniel Maldini, a fine riscaldamento. Nei 45 minuti non me la sento di raccontare un Leao non partecipe perché a livello di leadership cerca molto di essere coinvolto: parlare molto con i compagni, parlare anche con Allegri. È un Leao che è stato, almeno a livello verbale e non, dentro la partita. Poi possiamo giudicare la prestazione che è stata in ombra. È rientrato con la squadra dopo l’intervallo, anche questo è un segnale: si è alzato in piedi molto partecipe per un’occasione per Nkunku, entrato al suo posto".