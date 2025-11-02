Alexis Saelemaekers sfida il suo passato : questa sera contro la Roma il belga sarà di nuovo titolare . Come scrive 'Il Corriere dello Sport' per Allegri è diventato assolutamente imprescindibile: nel Milan conta nove presenze su nove in Serie A, più le due in Coppa Italia sempre da titolare e con solo un paio di sostituzioni per riprendere leggermente il fiato. Secondo il quotidiano, Allegri non ne può fare a meno anche perché Athekame non avrebbe ancora dato le giuste garanzie al Milan.

Milan-Roma, Saelemaekers ancora titolare

Saelemaekers, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', è il giocare perfetto per giocare da quinto a centrocampo di una difesa a tre: attacca con qualità e difende con abnegazione. Il belga è essenziale per l'equilibrio intero della squadra. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il Milan si è trovato in casa un giocatore di un altro livello, completo. Contro la Roma, secondo il quotidiano, Saelemaekers avrà un doppio lavoro da svolgere.