Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Saelemaekers giocatore fondamentale per Allegri: doppio compito in Milan-Roma

MILAN-ROMA

Saelemaekers giocatore fondamentale per Allegri: doppio compito in Milan-Roma

Saelemaekers giocatore fondamentale per Allegri: doppio compito in Milan-Roma
Milan-Roma, Saelemaekers dovrebbe giocare di nuovo da titolare contro la sua ex squadra. Il belga pronto a un doppio compito. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Alexis Saelemaekers sfida il suo passato: questa sera contro la Roma il belga sarà di nuovo titolare. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' per Allegri è diventato assolutamente imprescindibile: nel Milan conta nove presenze su nove in Serie A, più le due in Coppa Italia sempre da titolare e con solo un paio di sostituzioni per riprendere leggermente il fiato. Secondo il quotidiano, Allegri non ne può fare a meno anche perché Athekame non avrebbe ancora dato le giuste garanzie al Milan. 

Milan-Roma, Saelemaekers ancora titolare

—  

Saelemaekers, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', è il giocare perfetto per giocare da quinto a centrocampo di una difesa a tre: attacca con qualità e difende con abnegazione. Il belga è essenziale per l'equilibrio intero della squadra. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, il Milan si è trovato in casa un giocatore di un altro livello, completo. Contro la Roma, secondo il quotidiano, Saelemaekers avrà un doppio lavoro da svolgere

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Gimenez non convince? Ecco quattro opportunità per l'attacco rossonero>>>

Aiutare in fase di non possesso e garantire imprevedibilità tra le linee durante le manovre offensive. In difesa dovrà fronteggiare Wesley e non è escluso che possa essere usato da seconda punta in caso di necessità. 

Leggi anche
Leao e Nkunku, Allegri se la gioca senza punta: la tattica per Milan-Roma
Gozzini: “Gimenez? Senza segnali il suo tempo al Milan rischia di scadere. Se invece...

© RIPRODUZIONE RISERVATA