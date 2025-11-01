Loftus-Cheek lancia segnali al Milan e ad Allegri: è lui il jolly per l’attacco? Un aspetto particolare
LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek lancia segnali al Milan e ad Allegri: è lui il jolly per l'attacco? Un aspetto particolare>>>
Sulla possibile cessione:" 23 reti in 30 partite del campionato olandese 23-24, 7 in 11 presenze nella stagione successiva, interrotta a gennaio per volare a Milano. Gennaio, ci risiamo. Il mese del mercato invernale si avvicina e per Santi può diventare un altro momento chiave della carriera: senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere. Il club - che ora nega - cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max (che pubblicamente difende Santi: «Stia tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan»). Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente. Da contratto potrà tenersi la maglia fino all’estate 2029".
© RIPRODUZIONE RISERVATA