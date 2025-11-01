Il momento negativo che sta attraversando Santiago Gimenez è uno dei temi principali in casa Milan . Il rendimento dell'attaccante messicano è lontano dalle aspettative e il calciomercato di gennaio incombe. Qualora non ci fosse un cambio di passo da parte sua, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di lasciare andare il classe 2001 acquistato lo scorso gennaio dal Feyenoord per 35 milioni di euro. Su questo punto si è soffermata la giornalista, Alessandra Gozzini. Ecco le sue parole riportate sulla Gazzetta dello Sport.

Il parere di Gozzini su Gimenez del Milan

Sui gol di Gimenez: "Per ritrovare l’unica volta in cui Gimenez è stato decisivo in zona gol si deve tornare a fine settembre e alla partita di Coppa Italia contro il Lecce. Finora unica rete stagionale. Da quando è al Milan ne ha segnati altre sei in 30 partite totali: una in Champions da ex al Feyenoord e cinque nel campionato scorso (a Empoli, Verona, Venezia e due al Bologna: in pratica a nessuna delle big). Il Milan aveva puntato su di lui per rimontare la concorrenza Champions, forte di un curriculum rispettabilissimo: 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord, sette in 9 gare di Champions con gli olandesi".