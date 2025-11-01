Pianeta Milan
Gozzini: “Gimenez? Senza segnali il suo tempo al Milan rischia di scadere. Se invece …”

La giornalista Alessandra Gozzini ha fatto il punto sul delicato momento che sta attraversando l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, in vista del calciomercato invernale. Ecco le sue parole
Il momento negativo che sta attraversandoSantiago Gimenezè uno dei temi principali in casa Milan. Il rendimento dell'attaccante messicano è lontano dalle aspettative e il calciomercato di gennaio incombe. Qualora non ci fosse un cambio di passo da parte sua, la dirigenza rossonera potrebbe decidere di lasciare andare il classe 2001 acquistato lo scorso gennaio dal Feyenoord per 35 milioni di euro. Su questo punto si è soffermata la giornalista, Alessandra Gozzini. Ecco le sue parole riportate sulla Gazzetta dello Sport.

Il parere di Gozzini su Gimenez del Milan

Sui gol di Gimenez: "Per ritrovare l’unica volta in cui Gimenez è stato decisivo in zona gol si deve tornare a fine settembre e alla partita di Coppa Italia contro il Lecce. Finora unica rete stagionale. Da quando è al Milan ne ha segnati altre sei in 30 partite totali: una in Champions da ex al Feyenoord e cinque nel campionato scorso (a Empoli, Verona, Venezia e due al Bologna: in pratica a nessuna delle big). Il Milan aveva puntato su di lui per rimontare la concorrenza Champions, forte di un curriculum rispettabilissimo: 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord, sette in 9 gare di Champions con gli olandesi".

Sulla possibile cessione:" 23 reti in 30 partite del campionato olandese 23-24, 7 in 11 presenze nella stagione successiva, interrotta a gennaio per volare a Milano. Gennaio, ci risiamo. Il mese del mercato invernale si avvicina e per Santi può diventare un altro momento chiave della carriera: senza segnali rossoneri, il tempo a disposizione con il Milan rischia davvero di scadere. Il club - che ora nega - cercherebbe un sostituto sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Max (che pubblicamente difende Santi: «Stia tranquillo, ha sempre segnato e lo farà anche con il Milan»). Se invece inizieranno ad arrivare i gol, il tempo scorrerà molto più lentamente. Da contratto potrà tenersi la maglia fino all’estate 2029".

