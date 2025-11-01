Prima pagina Tuttosport, Spalletti alla Juventus: “Scudetto crediamoci”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato primo novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato primo novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la presentazione di Spalletti alla Juventus: "Scudetto crediamoci". Il Genoa congela Vieira. Paleari, avanti Torino. Casadei sogno azzurro. Cose da Paz. Nico a casa di Maradona. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
