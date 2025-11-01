Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, chiavi a Leao”

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato primo novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus. Impatto Spalletti. Anguissa e McTominay i tenori del Napoli. Sfida al Como. Inter, Chivu si prende la lode. Milan, chiavi a Leao. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
