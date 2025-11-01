Milan-Roma, Manu Koné battaglierà a centrocampo contro Fofana e Modric. Il giallorosso fu vicino ai rossoneri per ben due volte. Ecco l'analisi de 'Il Corriere dello Sport'

Milan-Roma potrebbe essere una sfida importante anche a centrocampo: i rossoneri, orfani di Rabiot , si dovrebbero affidare sempre di più su Luka Modric . I giallorossi, invecem, hanno in Manu Koné il loro punto di riferimento in mediana . Un giocatore che potrebbe sfidare a livello fisico con Fofana. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', la Roma ha strappato in passato il centrocampista francese proprio al Milan .

Come scrive il quotidiano, tanti club si starebbero mangiando le mani per il mancato acquisto di Manu Koné, tra questi ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri, infatti, sarebbero stati vicini a prenderlo per ben due volte: la prima nel 2021, quando l’allora diesse Frederic Massara trattò col Tolosa e con l’entourage del giocatore. Manu Koné, però, decise di trasferirsi in Germania per avere più minuti in campo.