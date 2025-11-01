Milan-Roma, Manu Koné battaglierà a centrocampo contro Fofana e Modric. Il giallorosso fu vicino ai rossoneri per ben due volte. Ecco l'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Milan-Roma potrebbe essere una sfida importante anche a centrocampo: i rossoneri, orfani di Rabiot, si dovrebbero affidare sempre di più su Luka Modric. I giallorossi, invecem, hanno in Manu Koné il loro punto di riferimento in mediana. Un giocatore che potrebbe sfidare a livello fisico con Fofana. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', la Roma ha strappato in passato il centrocampista francese proprio al Milan.
Come scrive il quotidiano, tanti club si starebbero mangiando le mani per il mancato acquisto di Manu Koné, tra questi ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri, infatti, sarebbero stati vicini a prenderlo per ben due volte: la prima nel 2021, quando l’allora diesse Frederic Massara trattò col Tolosa e con l’entourage del giocatore. Manu Koné, però, decise di trasferirsi in Germania per avere più minuti in campo.