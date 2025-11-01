Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa L’Inter cambia proprietà: cosa cambia per il nuovo stadio con il Milan

ULTIME MILAN NEWS

L’Inter cambia proprietà: cosa cambia per il nuovo stadio con il Milan

L’Inter cambia proprietà: cosa cambia per il nuovo stadio con il Milan
Come riportato da Gazzetta.it, è cambiata formalmente la proprietà dell'Inter: da Oaktree a Brookfield. Avrà un impatto sullo stadio con il Milan? Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Cambiamento epocale in vista per l'Inter? Come riportato da Gazzetta.it, è cambiata formalmente la proprietà del club nerazzurro. Da Oaktree a Brookfield, fondo canadese che tramite un'operazione da 3 miliari di dollari circa ha rilevato il 26% di Oaktree. In questa operazione si trova anche il 100% del club nerazzurro. Come scrive il quotidiano, in realtà Brookfield deteneva già il pieno controllo di Oaktree: si tratterebbe quindi solo del completamento di un'acquisizione iniziata nel 2019.

Cosa potrebbe cambiare per l'Inter e anche per il Milan sulla questione stadio San Siro? Secondo la rosea poco o nulla: sarebbe cambiato "solo" il beneficiario effettivo dell’operazione, non più Oaktree ma Brookfield.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek lancia segnali al Milan e ad Allegri: è lui il jolly per l'attacco? Un aspetto particolare>>>

Come scrive il quotidiano, infatti, dovrebbe essere proprio Brookfield a versare la prima rata da 73 milioni per l'acquisizione di San Siro, che dovrebbe essere versata entro 10 giorni. Il rogito per l'acquisto dovrebbe avvenire questo martedì. Rogito che dovrà andare a buon fine entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo architettonico della Soprintendenza sul secondo anello dello stadio 'Meazza'.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport, Spalletti alla Juventus: “Scudetto crediamoci”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, chiavi a Leao”

© RIPRODUZIONE RISERVATA