Milan-Roma, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottimo avvio del Diavolo in stagione, ha fornito un'ottima risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro la Roma di Gian Piero Gasperini, presentatasi all'appuntamento da prima in classifica in campionato con 3 punti in più dei rossoneri. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.048 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i giallorossi di Gasperini. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Lazio. Si tratterà della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Appuntamento previsto per sabato 29 novembre, sempre alle ore 20:45.

