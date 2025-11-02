Milan, Marinozzi: 'Le assenze possono giustificare gli ultimi risultati'

Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha parlato di come le assenze in casa Milan hanno impattato sugli ultimi risultati come i pareggi contro Pisa e Atalanta: le sue parole nel pre partita contro la Roma

Il Milantra pochi minuti scenderà in campo nel match della decima giornata di campionato contro la Roma. I rossoneri dopo quattro vittorie consecutive hanno rallentato nelle ultime partite hanno conquistato tre pareggi (Juventus, Pisa e Atalanta), e una vittoria (contro la Fiorentina). Tra le cause di questo rallentamento pesano e non poco gli infortuni su tutti di Pulisic, Rabiot.