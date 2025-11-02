Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan, Marinozzi: “Ecco perchè le assenze possono giustificare questo momento dei rossoneri. Allegri…”

Milan, Marinozzi: 'Le assenze possono giustificare gli ultimi risultati'
Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha parlato di come le assenze in casa Milan hanno impattato sugli ultimi risultati come i pareggi contro Pisa e Atalanta: le sue parole nel pre partita contro la Roma
Il Milantra pochi minuti scenderà in campo nel match della decima giornata di campionato contro la Roma. I rossoneri dopo quattro vittorie consecutive hanno rallentato nelle ultime partite hanno conquistato tre pareggi (Juventus, Pisa e Atalanta), e una vittoria (contro la Fiorentina). Tra le cause di questo rallentamento pesano e non poco gli infortuni su tutti di Pulisic, Rabiot.

Milan, le parole di Marinozzi sugli infortuni

Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha parlato di come gli infortuni, hanno caratterizzato gli ultimi risultati dei rossoneri.

Le assenze: "Le assenze possono giustificare gli ultimi risultati, i giocatori a livello fisco come Rabiot ha intelligenza offensiva e difensiva. Con il francese non si prendono gol e Pulisic da energia. Sono  giocatori che spostano tanto. Allegri copre questo e lo fa con una comunicazione lineare".

 

