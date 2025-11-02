Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan-Roma, Tare: “Leao ci ha promesso una grande partita. Gimenez? Ha la fiducia della società

Milan-Roma, Tare: “Leao ci ha promesso una grande partita. Gimenez? Ha la fiducia della società - immagine 1
Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come sta Allegri dopo la scomparsa di Galeone:“È provato, anche adesso ne parlavamo. Aveva un rapporto molto particolare, ci teneva tanto, sentiva che era uno di famiglia. Ma la vita è così e si va avanti”

Se il match ha il sapore di un derby: “Di derby ne ho vinti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggio a Roma, però adesso in questa nuova avventura al Milan dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte. Vincendo stasera ci agganciamo al gruppo di vetta della classifica e dobbiamo essere molto positivi”.

Su Nkunku con Leao: “Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme però vediamo adesso. Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.

Su Leao: “Lo trovo un ragazzo molto per bene. Da fuori le persone hanno un’idea, ma da dentro è tutt’altro. Abbiamo parlato tantissimo insieme questa settimana, quando sta bene è un calciatore che ti fa vincere le partite da solo. Sono fiducioso che stasera farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso (ride, ndr)”.

