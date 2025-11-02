Milan-Roma 1-0, gol di Pavlovic su assist di Leao! | Serie A News

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Roma da 'San Siro' >>>
Il portoghese mette la sfera dietro per l'accorrente Strahinja Pavlović che, di piatto, supera Mile Svilar al primo tiro in porta del match! Milan-Roma 1-0!
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN-ROMA
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro la Roma di Gian Piero Gasperini in occasione della partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo a 'San Siro'.
Al 39' contropiede rapido dei rossoneri, con Rafael Leão che, sulla sinistra, sgasa e arriva fino in fondo portandosi via tutti i difensori.
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Roma da 'San Siro' >>>
Il portoghese mette la sfera dietro per l'accorrente Strahinja Pavlović che, di piatto, supera Mile Svilar al primo tiro in porta del match! Milan-Roma 1-0!
© RIPRODUZIONE RISERVATA