Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Roma, Maignan: “Siamo da scudetto? Troppo presto. Abbiamo una bella squadra”
“Sono tre punti importanti come tutti quelli che cerchiamo. È un percorso che stiamo facendo dall’inizio: quando tutte le partite cosi toste, se giochiamo insieme, possiamo trovare un risultato positivo. Siamo da scudetto? Troppo presto. Abbiamo una bella squadra, siamo compatti e uniti. Dobbiamo giocare e pensare partita dopo partita, noi abbiamo obiettivi grandi perché vogliamo vincere tutto ma partita dopo partita. Il rigore parato? Ero fiducioso, i compagni avevano fiducia: è stato un bene per la squadra”.
