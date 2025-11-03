Su Nkunku:“Oltre la posizione dobbiamo capire quale sarà il percorso di Nkunku. Lui gioca due stagioni da fuoriclasse nel Lipsia. Poi il rendimento cala, non è continuo. Si fa male ed esce dal giro di Maresca. Riuscirà ad avere la continuità di rendimento avuta in Germania? Sarà sempre altalenante? Oppure si perderà? L’anno scorso il Milan ha vissuto Joao Felix, un altro che ha vissuto una parabola discendente. Mi auguro che Nkunku non faccia lo stesso. Però ha quasi 28 anni e dobbiamo ancora capire il suo valore: ha fatto vedere cose scintillanti e cose altalenanti”.