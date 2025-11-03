Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan-Roma, Marinozzi: “Nkunku? Dobbiamo capire quale sarà il suo percorso. Mi auguro che …”

Milan, Marinozzi su Nkunku: 'Non è continuo. L'anno scorso...'
Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN, ha commentato la prestazione offerta da Nkunku contro la Roma paragonando l'attaccante arrivato in estate ad un giocatore che il Milan ha avuto durante la seconda parte della scorsa stagione: le parole
Arrivato in estate dal Chelsea per una cifra pari a 37 milioni di euro, Christopher Nkunku non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A con la maglia del Milan. Anche nel match di ieri, vinto dai rossoneri per 1-0 contro la Roma, l'attaccante francese è apparso fuori dal gioco non riuscendo ad incidere più di tanto sullo sviluppo della partita. Le sue prestazioni sono lontane da quelle fornito ai tempi del Lipsia.

Milan-Roma, le parole di Marinozzi su Nkunku

Delle prestazioni dell'ex Chelsea, ne ha parlato Andrea Marinozzi, giornalista di DAZN. Ecco le sue parole rilasciate al termine del match contro i giallorossi.

Su Nkunku:“Oltre la posizione dobbiamo capire quale sarà il percorso di Nkunku. Lui gioca due stagioni da fuoriclasse nel Lipsia. Poi il rendimento cala, non è continuo. Si fa male ed esce dal giro di Maresca. Riuscirà ad avere la continuità di rendimento avuta in Germania? Sarà sempre altalenante? Oppure si perderà? L’anno scorso il Milan ha vissuto Joao Felix, un altro che ha vissuto una parabola discendente. Mi auguro che Nkunku non faccia lo stesso. Però ha quasi 28 anni e dobbiamo ancora capire il suo valore: ha fatto vedere cose scintillanti e cose altalenanti”.

