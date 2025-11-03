Milan-Roma, Zille: 'Non sbaglia Dybala, è una grande parata di Maignan'

Il Milan di Allegri torna alla vittoria battendo 1-0 la Roma di Gasperini a San Siro. Decide Pavlovic su assist di Leao, mentre Maignan para un rigore decisivo a Dybala nel finale. A DAZN, Federica Zille elogia il portiere rossonero per la parata
Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova il successo dopo due pareggi consecutivi, superando a San Siro la Roma di Gasperini con il punteggio di 1-0. Una vittoria importante e sofferta, costruita con intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Nel primo tempo i rossoneri riescono a contenere l'aggressività dei giallorossi, partiti fortissimo e in pressing alto fin dai primi minuti, per poi colpire nel momento giusto: è Pavlovic a firmare il vantaggio, finalizzando un contropiede nato da una splendida iniziativa di Rafa Leao sul finire della prima frazione.
Nella ripresa il Milan avrebbe anche l'occasione di chiudere la partita con più di un’opportunità da gol, ma a tenere in bilico il risultato è soprattutto Svilar che salva più volte la Roma dal 2-0. A pochi minuti dal fischio finale, il momento decisivo della partita: Mike Maignan para il rigore di Paulo Dybala. Nel finale, la squadra di Allegri si compatta e difende con ordine, concedendo poco o nulla agli uomini di Gasperini e portando a casa tre punti preziosi per rilanciarsi in classifica al secondo posto, a -1 dal Napoli di Conte.