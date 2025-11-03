Milan-Roma, Zille: 'Non sbaglia Dybala, è una grande parata di Maignan'

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita, Federica Zille ha voluto elogiare la grande parata di Maignan che ha salvato il Milan. Ecco cosa ha detto sull'episodio decisivo del match: "È il quinto rigore che para in rossonero con vittime illustri: Berardi, Kean e oggi Dybala che alla Roma non aveva mai sbagliato un calcio di rigore, ne aveva calciati 16 prima di oggi. Bisogna tornare alla Juventus per trovare un altro rigore sbagliato. E non è Dybala che sbaglia, è Maignan che fa una grande parata".