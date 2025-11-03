Milan-Roma, Marchegiani: 'Partita bella, strano il risultato. Su Maignan ...'

Sulla partita tra i rossoneri e i giallorossi : "La partita è stata bellissima, la Roma ha approcciato benissimo e ha portato il Milan a sbagliare diversi palloni senza farli ripartire. Poi, il Milan è riuscito a ripartire due volte e il primo tempo poteva finire 2-0 con l'occasione propiziata da Bartesaghi. Secondo tempo quasi l'opposto, con il Milan partito molto forte che ha sorpreso la Roma nell'approcciare il secondo tempo, poi c'è stato equilibrio fino al fischio finale. Un caso che sia finita 1-0 visto il grande ritmo".

Sul rigore parato da Maignan: "Sull'episodio del rigore è stato molto bravo Maignan nel prolungare il tempo prima di battere il calcio di rigore e poi ad arrivare a parare il tiro. Il portiere prova a far aumentare la tensione all'avversario. Dybala ha segnato 18 rigori su 18. Il preparatore di Maignan Claudio Filippi l'ho avuto al Chievo, nell'anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Aveva un modo di preparami all'avversario particolare, mi istruiva bene sui rigori, con buone probabilità nel sapere dove avrebbe calciato, grazie a una serie di fattori che mi spiegava. Quindi è importante sottolineare che non è solo intuito del portiere, ma c'è uno anche una preparazione e uno studio per indovinare la direzione del rigore".