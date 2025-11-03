Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Roma, parla Marchegiani: “Un caso il risultato finale, partita bellissima. Su Maignan …”

MILAN-ROMA

Milan-Roma, parla Marchegiani: “Un caso il risultato finale, partita bellissima. Su Maignan …”

Milan-Roma, Marchegiani: 'Partita bella, strano il risultato. Su Maignan ...'
Luca Marchegiani ha elogiato il Milan e soprattutto Mike Maignan per la parata decisiva su Dybala, sottolineando come la bravura del portiere derivi non solo dall'istinto, ma anche da preparazione e studio del rigore, ricordando l'importanza della st
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere dopo due pareggi consecutivi, superando la Roma di Gasperini 1-0 a San Siro. Decisivo, oltre al gol di Pavlovic, il rigore parato da Mike Maignan a Dybala, che conferma il portiere francese nella sua versione "Magic" delle ultime partite, tornato ai grandi livelli del passato, capace di regalare sicurezza al Diavolo. I rossoneri resistono agli attacchi iniziali dei giallorossi e controllano il match fino al fischio finale senza subire rischi importanti.

Milan-Roma, le parole di Marchegiani

—  

Nel post-partita, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato la vittoria del Milan e la prestazione di Maignan ai microfoni di Sky Calcio Club. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

Sulla partita tra i rossoneri e i giallorossi: "La partita è stata bellissima, la Roma ha approcciato benissimo e ha portato il Milan a sbagliare diversi palloni senza farli ripartire. Poi, il Milan è riuscito a ripartire due volte e il primo tempo poteva finire 2-0 con l'occasione propiziata da Bartesaghi. Secondo tempo quasi l'opposto, con il Milan partito molto forte che ha sorpreso la Roma nell'approcciare il secondo tempo, poi c'è stato equilibrio fino al fischio finale. Un caso che sia finita 1-0 visto il grande ritmo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul rigore parato da Maignan: "Sull'episodio del rigore è stato molto bravo Maignan nel prolungare il tempo prima di battere il calcio di rigore e poi ad arrivare a parare il tiro. Il portiere prova a far aumentare la tensione all'avversario. Dybala ha segnato 18 rigori su 18. Il preparatore di Maignan Claudio Filippi l'ho avuto al Chievo, nell'anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Aveva un modo di preparami all'avversario particolare, mi istruiva bene sui rigori, con buone probabilità nel sapere dove avrebbe calciato, grazie a una serie di fattori che mi spiegava. Quindi è importante sottolineare che non è solo intuito del portiere, ma c'è uno anche una preparazione e uno studio per indovinare la direzione del rigore".

Leggi anche
Milan-Roma, Stramaccioni: “Il gol di Leao ha cambiato l’inerzia. Vincere due scontri...
Gabbia al termine di Milan-Roma: “Tifosi super. Allegri ci ha dato tanto. Siamo un gruppo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA