Gabbia al termine di Milan-Roma: 'Tifosi super. Allegri ci ha dato tanto. Siamo un gruppo sano'
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'SI' e 'TL' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'SportItalia' e 'TeleLombardia' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Roma 1-0, così Gabbia nel post-partita di 'San Siro'

Sulla spinta dei tifosi: "Da questo punto di vista il pubblico è stato davvero eccezionale, come sempre dei tifosi super. Ci hanno tanto aiutato a portare a casa questa partita. Siamo fortunati a giocare davanti a questi tifosi, ce li dobbiamo tenere stretti e godere fino in fondo".

Su questo Milan-Roma che può segnare l'inizio di un nuovo ciclo: "Mah, non lo so. Dobbiamo essere lucidi: sicuramente dobbiamo avere l'ambizione che questi punti diano slancio ma anche essere pacati che sono tre punti come possono essere quelli di sabato prossimo. Come dice il mister la cosa più importante è avere lucidità e calma di analizzare le partite, oltre che essere ogni giorno a Milanello con entusiasmo".

Su cosa ha dato Massimiliano Allegri al gruppo: "Ci ha dato tanto. Da un punto di vista tecnico ci ha dato diverse conoscenze e possibilità. Prepara le partite molto bene e va dato merito a tutto lo staff: ognuno di loro ha un'importanza all'interno del gruppo. Anche la lucidità e la calma di mantenere sempre i piedi per terra".

Su Rafael Leão e Mike Maignan :"Sono felice che alcuni compagni siano rimasti: siamo davvero un gruppo sano. Oltre che ottimi giocatori ci sono ragazzi eccezionali. E anche i nuovi, va fatto un plauso al direttore, quelli che ha preso sono ottimi giocatori e persone perbene".

