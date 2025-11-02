Milan-Roma, Svilar: “Peccato giocare così e uscire senza punti. Parata a Leao? Istinto”

Peccato fare una prestazione positiva e uscire senza punti. Penso che possiamo essere orgogliosi e contenti, è ancora molto lunga ma secondo me dobbiamo guardare positivo per il futuro. Gol subito? Noi eravamo preoccupati ovviamente delle ripartenze del Milan, sappiamo che è un punto forte loro. Penso che abbiamo fatto così bene nel primo tempo, che questa positività ci ha fatti avanzare molto. Non siamo riusciti a fare gol ma in futuro se giochiamo così sarà inevitabile non fare gol. Siamo davanti insieme ad altri grandi club: vinceremo tante partite quest’anno. Chi va a tirare il rigore è coraggioso, si può sbagliare. Anche noi portieri siamo lì per parare il rigore, peccato sia successo a noi questa sera. Questa volta è andata bene per loro, la prossima per noi. Parata su Leao? istinto puro di mettere la mano lì, bella parata che però non ha portato punti”.