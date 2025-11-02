Mile Svilar, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-ROMA
Milan-Roma, Svilar: “Peccato giocare così e uscire senza punti. Parata a Leao? Istinto”
Peccato fare una prestazione positiva e uscire senza punti. Penso che possiamo essere orgogliosi e contenti, è ancora molto lunga ma secondo me dobbiamo guardare positivo per il futuro. Gol subito? Noi eravamo preoccupati ovviamente delle ripartenze del Milan, sappiamo che è un punto forte loro. Penso che abbiamo fatto così bene nel primo tempo, che questa positività ci ha fatti avanzare molto. Non siamo riusciti a fare gol ma in futuro se giochiamo così sarà inevitabile non fare gol. Siamo davanti insieme ad altri grandi club: vinceremo tante partite quest’anno. Chi va a tirare il rigore è coraggioso, si può sbagliare. Anche noi portieri siamo lì per parare il rigore, peccato sia successo a noi questa sera. Questa volta è andata bene per loro, la prossima per noi. Parata su Leao? istinto puro di mettere la mano lì, bella parata che però non ha portato punti”.
