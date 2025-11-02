Pianeta Milan
MILAN-ROMA

Milan-Roma, parla Capello: “Rossoneri bravi a non concedere spazi. Importante entrare nella testa di Leao”

Milan-Roma, Capello: 'Rossoneri bene in difesa a compattarsi. Su Leao ...'
Il Milan torna al successo battendo la Roma 1-0 a San Siro grazie al gol di Pavlovic e a una super parata di Maignan. Fabio Capello, a Sky Calcio Club, elogia la compattezza rossonera e sottolinea il ruolo decisivo di Leao nella vittoria rossonera.
Il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere dopo gli ultimi due pareggi consecutivi. A San Siro, contro la Roma di Gasperini finisce 1-0. I rossoneri sono bravi nel primo tempo a resistere agli attacchi dei giallorossi partiti molto forti e in pressing fin dal primo minuto, e a pungere in contropiede con Pavlovic dopo una grande fiammata di Rafa Leao a fine primo tempo. Nel secondo tempo, si registra una prima fase dove il Milan poteva raddoppiare in diverse occasioni e la grande parata di Mike Maignan che torna "Magic" grazie al rigore negato a Paulo Dybala. Nel finale nessuna occasione per i giallorossi, con il Diavolo capace a chiudersi per evitare qualsiasi pericolo.

Milan-Roma, le parole di Fabio Capello

Al termine della partita, ai microfoni di Sky Calcio Club condotto da Caressa, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha commentato la partita del Meazza.

Sulla partita: "Nel primo tempo è stata una grande Roma, con tante occasioni non sfruttate, il Milan sembrava messo in campo senza un senso poi si è svegliato ed è tornato il Milan pericoloso. Dybala è stato il protagonista in negativo della partita, per le occasioni mancate e per il rigore non trasformato. È stata una partita molto agonistica e dinamica con i rossoneri che potevano chiudere prima. Non ci sono riusciti e hanno dato delle possibilità alla Roma, senza che i giallorossi ne approfittassero".

Sulla grande prestazione di Leao e sul lavoro mentale fatto sul portoghese: "La cosa fondamentale è fare sentire importante Leao, ma allo stesso tempo dirgli che lui deve fare alcune cose, dargli dei compiti e supportarlo, fargli capire che il suo lavoro è importante per tutti e lui con il suo genio può fare la differenza in attacco. L'obiettivo è entrare nella testa di Leao".

Sulla difesa dei rossoneri: "Milan compatto e molto bene in difesa. Roma mai pericolosa di testa, non ha concesso spazi e contropiedi. Ripeto che nella prima mezzora c'è stato poco equilibrio e la Roma era padrona del campo. Poi, i rossoneri sono riusciti a compattarsi e non ha più concesso spazi ai giallorossi".

