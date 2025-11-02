Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pavlovic, match-winner di Milan-Roma: “Il gol? Contento. Mi piace fare queste corse”

MILAN-ROMA

Pavlovic, match-winner di Milan-Roma: “Il gol? Contento. Mi piace fare queste corse”

Pavlovic, match-winner di Milan-Roma: 'Il gol? Contento. Mi piace fare queste corse'
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

"Tanta emozione. Sono molto contento per questo gol e per questa vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere le altre partite. Mi piace fare queste corse, ho fatto il gol e sono molto contento. L'abbraccio a Mike Maignan? Nella nostra squadra siamo tutti contenti per lui".

 

Leggi anche
Milan-Roma, Pavlovic: “Contento per il gol e la vittoria. Allegri mi da tante...
Allegri dopo Milan-Roma: “Nei primi 35′ abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA