Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Tanta emozione. Sono molto contento per questo gol e per questa vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere le altre partite. Mi piace fare queste corse, ho fatto il gol e sono molto contento. L'abbraccio a Mike Maignan? Nella nostra squadra siamo tutti contenti per lui".
