Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma , partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Roma 1-0, così Allegri nel post-partita di 'San Siro'

Su Giovanni Galeone: "Avrei tante parole. Un rapporto durato più di 30 anni, da quando, nel 1991, sono arrivato per la prima volta a Pescara. Rapporto professionale e umano, sono triste che il mister oggi ci abbia lasciato".