MILAN-ROMA

Allegri dopo Milan-Roma: “Nei primi 35′ abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Sul rigore …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Roma 1-0, così Allegri nel post-partita di 'San Siro'

—  

Su Giovanni Galeone: "Avrei tante parole. Un rapporto durato più di 30 anni, da quando, nel 1991, sono arrivato per la prima volta a Pescara. Rapporto professionale e umano, sono triste che il mister oggi ci abbia lasciato".

Sulla vittoria: "Quando non prendi gol, poi le occasioni le fai. Bisogna giocare meglio nei primi 35', abbiamo sbagliato molto tecnicamente. La squadra deve essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in quelle situazioni lì"

Sul gioco del suo Milan: "Bisogna partire attraverso prestazioni così, di sacrificio. Ora festeggiamo, ci godiamo la vittoria, ma poi pensiamo subito al Parma, che noi in quelle partite lì abbiamo lasciato già troppi punti".

Sull'angolo 'battezzato' da Mike Maignan sul rigore parato a Paulo Dybala: "Claudio Filippi, il preparatore dei portieri, sta facendo un gran lavoro con Maignan, Terracciano, Torriani e i giovani. Miglior preparatore non solo d'Italia, ma in Europa. Penso che abbiano deciso insieme per quella scelta".

