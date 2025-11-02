Sulla vittoria: "Quando non prendi gol, poi le occasioni le fai. Bisogna giocare meglio nei primi 35', abbiamo sbagliato molto tecnicamente. La squadra deve essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in quelle situazioni lì"
Sul gioco del suo Milan: "Bisogna partire attraverso prestazioni così, di sacrificio. Ora festeggiamo, ci godiamo la vittoria, ma poi pensiamo subito al Parma, che noi in quelle partite lì abbiamo lasciato già troppi punti".
Sull'angolo 'battezzato' da Mike Maignan sul rigore parato a Paulo Dybala: "Claudio Filippi, il preparatore dei portieri, sta facendo un gran lavoro con Maignan, Terracciano, Torriani e i giovani. Miglior preparatore non solo d'Italia, ma in Europa. Penso che abbiano deciso insieme per quella scelta".
