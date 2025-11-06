Prima pagina Tuttosport: “Inter e Milan a voi San Siro”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Si riaprono le porta per Vlahovic. Baroni e il primo derby con il Torino. Doppio colpo Champions per Inter e Atalanta. Bologna e Roma oggi per l'Europa League. Inter e Milan a voi San Siro. Genoa a De Rossi, Fiorentina a Vanoli. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.