Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
San Siro a Milan e Inter, ma si indaga per turbativa d'asta
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter in Champions League. Colpo Atalanta contro il Marsiglia. San Siro a Milan e Inter, ma si indaga per turbativa d'asta. Fiorentina a Vanoli, Genoa a De Rossi. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
