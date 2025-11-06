PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “San Siro a Milan e Inter, ma si indaga per turbativa d’asta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter in Champions League. Colpo Atalanta contro il Marsiglia. San Siro a Milan e Inter, ma si indaga per turbativa d'asta. Fiorentina a Vanoli, Genoa a De Rossi. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

