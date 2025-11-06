Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, San Siro è dei club”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
EDICOLA
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League. Oggi in campo Bologna e Roma per l'Europa League. Milan e Inter, San Siro è dei club. Il Genoa sceglie De Rossi per la panchina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
