Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, San Siro è dei club”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter e dell'Atalanta in Champions League. Oggi in campo Bologna e Roma per l'Europa League. Milan e Inter, San Siro è dei club. Il Genoa sceglie De Rossi per la panchina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.