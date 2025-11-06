Cosa ne sarà del progetto San Donato? Dopo il rogito per l'acquisto dello stadio San Siro, il piano B del Milan dovrà essere rivisto e considerato per un altro tipo di progetto. La società rossonera, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', aveva rilevato terreni per 490mila metri quadri di superficie, attraverso la controllata Sportlifecity. Nella relazione di bilancio, gli amministratori scrivono che si stanno valutando diverse ipotesi.