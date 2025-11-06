Pianeta Milan
Milan, cosa ne farai del progetto San Donato? Ecco il possibile piano

Milan, cosa ne farai del progetto San Donato? Ecco il possibile piano
Il Milan non dovrebbe più costruire il suo stadio a San Donato: cosa ne sarà del progetto rossonero? Ecco la possibile soluzione da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Cosa ne sarà del progetto San Donato? Dopo il rogito per l'acquisto dello stadio San Siro, il piano B del Milan dovrà essere rivisto e considerato per un altro tipo di progetto. La società rossonera, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', aveva rilevato terreni per 490mila metri quadri di superficie, attraverso la controllata Sportlifecity. Nella relazione di bilancio, gli amministratori scrivono che si stanno valutando diverse ipotesi.

Tra queste, come riporta la rosea, ci sarebbe la realizzazione di un’arena sportiva, di dimensioni più ridotte rispetto all’originario stadio. Secondo il quotidiano potrebbe essere di circa 18 mila posti. Il piano sarebbe quello di recuperare l'investimento iniziale grazie grazie ad eventi sportivi e di altro genere.

Come scrive il quotidiano, per ora, non sarebbero state identificate perdite di valore sulla partecipata e su quei terreni, ma si sarebbero svalutati i costi sostenuti per lo sviluppo dello stadio. Un onere da 11 milioni sul conto economico 2024-25.

