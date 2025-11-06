Il Milan non dovrebbe più costruire il suo stadio a San Donato: cosa ne sarà del progetto rossonero? Ecco la possibile soluzione da 'La Gazzetta dello Sport'
Cosa ne sarà del progetto San Donato? Dopo il rogito per l'acquisto dello stadio San Siro, il piano B del Milan dovrà essere rivisto e considerato per un altro tipo di progetto. La società rossonera, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', aveva rilevato terreni per 490mila metri quadri di superficie, attraverso la controllata Sportlifecity. Nella relazione di bilancio, gli amministratori scrivono che si stanno valutando diverse ipotesi.
Tra queste, come riporta la rosea, ci sarebbe la realizzazione di un’arena sportiva, di dimensioni più ridotte rispetto all’originario stadio. Secondo il quotidiano potrebbe essere di circa 18 mila posti. Il piano sarebbe quello di recuperare l'investimento iniziale grazie grazie ad eventi sportivi e di altro genere.