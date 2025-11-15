Lewandowski-Milan, un nome, quello del polacco, di cui si parla sempre di più in ottica calciomercato per i rossoneri: "Robert Lewandowski al momento è un nome caldo, se ne sta parlando tanto. Lui ha parlato dicendo di essere tranquillo e di non avere fretta sul suo futuro. Lui non ha voglia di lasciare il Barcellona a gennaio e vuole decidere senza fretta. Il polacco e il club vogliono chiudere la stagione insieme". Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto proprio sul futuro del polacco. Ecco le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.