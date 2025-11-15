Scaroni: “Vedere le partite nel nuovo impianto sarà magnifico. Aspettiamo una crescita importante nei ricavi”
LEGGI ANCHE:Scaroni: “Vedere le partite nel nuovo stadio sarà magnifico. Aspettiamo una crescita importante nei ricavi” >>>
Pista Milan possibile? Moretto smorza gli entusiasmi: "Si sta parlando tantissimo del Milan: vi continua a sottolineare che lo stipendio di Lewandowski è molto alto. Dal punto di vista economico e dell'età non è prettamente il profilo cercato del Milan. Situazione diversa da Modric. Al momento non è una pista che seguirei lato Milan. Ci sono più ostacoli anche difficilmente superabili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA