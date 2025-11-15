Pianeta Milan
Milan, sogno Lewandowski per il mercato. Moretto: “Vi continuo a sottolineare un aspetto”

Calciomercato Milan, si sta parlando tantissimo in queste settimane di Robert Lewandowski per la prossima stagione. Le ultime novità da Matteo Moretto
Emiliano Guadagnoli
Lewandowski-Milan, un nome, quello del polacco, di cui si parla sempre di più in ottica calciomercato per i rossoneri: "Robert Lewandowski al momento è un nome caldo, se ne sta parlando tanto. Lui ha parlato dicendo di essere tranquillo e di non avere fretta sul suo futuro. Lui non ha voglia di lasciare il Barcellona a gennaio e vuole decidere senza fretta. Il polacco e il club vogliono chiudere la stagione insieme". Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto proprio sul futuro del polacco. Ecco le ultime novità dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.

Calciomercato Milan, Moretto e le ultime su Lewandowski

"Ci sono buone possibilità, una percentuale molto alta che Lewandowski non continui nel Barcellona al termine della stagione. Entrambe le parti stanno iniziando a pensare al futuro. Ha un contratto che scade a fine 2026, non ha fretta di decidere e vorrà fare una scelta di vita e familiare. Non è il momento ora di decidere".

Pista Milan possibile? Moretto smorza gli entusiasmi: "Si sta parlando tantissimo del Milan: vi continua a sottolineare che lo stipendio di Lewandowski è molto alto. Dal punto di vista economico e dell'età non è prettamente il profilo cercato del Milan. Situazione diversa da Modric. Al momento non è una pista che seguirei lato Milan. Ci sono più ostacoli anche difficilmente superabili".

