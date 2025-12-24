PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

ULTIME MILAN NEWS

Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: Origi rescinde con il Diavolo e le ultime di mercato tra difesa e il futuro dell'attacco rossonero
Redazione

Milan, è finita con Origi. I nomi per la difesa. Ipotesi scambio con la Juve?

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Alla vigilia di Natale le notizie si concentrano principalmente sull'imminente inizio del calciomercato invernale, in programma il prossimo 2 gennaio 2026. Nelle ultime ore anche un'importante novità che riguarda Divock Origi. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA