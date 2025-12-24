L'ex 'Liverpool legend' non ha mai inciso con il Milan: nell'annata 2022-2023 ha totalizzato 36 presenze tra Serie A , Champions League e Supercoppa Italiana , con 2 gol (contro Monza e Sassuolo , non utili ai fini del risultato finale) e un assist (sempre conto i brianzoli, nella stessa partita) al suo attivo in campionato.

A Milanello non si è più visto: si è allenato sempre da solo

Il Milan, quindi, ha pensato di prestarlo al Nottingham Forest, in Inghilterra, sperando che l'aria della Premier League potesse fargli bene, ma ha fallito anche lì. Rientrato alla base nell'estate 2024, Origi non si è più visto a Milanello. Si è opposto a qualsiasi trasferimento, ha pensato soltanto ad incassare lo stipendio e, d'accordo con il club, si è allenato con un preparatore personale tra Roma e Firenze.