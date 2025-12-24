Manca poco più di una settimana alla riapertura del calciomercato e il Milan ha le idee ben chiare sui movimenti in entrata. Il budget è prossimo allo zero o quasi, pertanto il direttore sportivo Igli Tare, per regalare i rinforzi promessi all'allenatore Massimiliano Allegri, dovrà lavorare su profili raggiungibili alle giuste condizioni economiche. Il Diavolo prenderà sicuramente un attaccante centrale e un difensore centrale. Poi, se si dovesse presentare l'occasione propizia, spazio anche a un duttile esterno di fascia destra, un 'quinto' da 3-5-2. Più, ovviamente, qualche giovane promettente per il Milan Futuro. PROSSIMA SCHEDA
calciomercato news calciomercato Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due 'litiganti', spunta …
CALCIOMERCATO MILAN
Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due ‘litiganti’, spunta …
Il Milan prenderà, oltre che un attaccante, anche un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare segue, in particolare, tre giocatori. Arriverà uno di questi a Milanello? Le ultime news
