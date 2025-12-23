Dopo giorni di voci, è arrivato direttamente il comunicato ufficiale. Divock Origi, attaccante classe '95, non è più un calciatore del Milan

Dopo giorni di voci, è arrivato direttamente il comunicato ufficiale. Divock Origi , attaccante classe ' 95 , non è più un calciatore del Milan . Il belga ha firmato la risoluzione del contratto dopo 3 anni turbolenti in rossonero.

Origi non è più un giocatore del Milan, ufficiale

Il club rossonero decise di affondare il colpo su di lui prelevandolo dal Liverpool nell'anno post-scudetto. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, solo due gol segnati contro Monza e Sassuolo), il giocatore fu girato al Nottingham Forest in prestito. Subito dopo il ritorno momentaneo in Premier League, il giocatore fu mandato nel Milan Futuro, formazione Under-23 in Serie C, senza scendere mai in campo. Dopo mesi di pensieri, il calciatore ha deciso di porre fine alla sua carriera col Milan. Il comunicato del club: