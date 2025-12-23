Il Milan ha bruciato i tempi del calciomercato e prelevato, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Questo perché, come noto, Santiago Giménez si è operato alla caviglia e rientrerà in campo tra febbraio e marzo ma anche e soprattutto perché, tra il 'Bebote' e Christopher Nkunku, le aspettative del club - sotto porta - sono state tutt'altro che ripagate.