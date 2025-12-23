Pianeta Milan
Marchetti: “Milan, 70 milioni per Giménez e Nkunku per avere ancora l’emergenza attaccante”

Gli acquisti di Santiago Giménez dal Feyenoord e Christopher Nkunku dal Chelsea, nelle ultime due sessioni di calciomercato, non hanno fruttato, al Milan, quanto si sperava. Tutt'altro. Il commento di Luca Marchetti a 'Sky Sport' su questo tema
Il Milan ha bruciato i tempi del calciomercato e prelevato, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Questo perché, come noto, Santiago Giménez si è operato alla caviglia e rientrerà in campo tra febbraio e marzo ma anche e soprattutto perché, tra il 'Bebote' e Christopher Nkunku, le aspettative del club - sotto porta - sono state tutt'altro che ripagate.

Giménez, prelevato nel calciomercato invernale 2025 dal Feyenoord per 30,2 milioni di euro più bonus, ha segnato un gol e fornito 2 assist in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia. Praticamente identico il rendimento di Nkunku, giunto nel calciomercato estivo 2025 dal Chelsea per 37 milioni di euro più 5 di bonus: un gol e 2 assist in 14 partite tra campionato, coppa nazionale e Supercoppa Italiana.

Luca Marchetti, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha parlato proprio della situazione del francese - potenzialmente cedibile - nel corso della trasmissione 'L'Originale', regalando, poi, una riflessione 'allargata' anche a Giménez. “Per Nkunku dipende dal mercato. Credo che oggi non abbia vie di mercato che aveva il primo giorno che l’ha preso il Milan. L’ha pagato 42 milioni di euro, non è poco. È un investimento che in qualche modo devi proteggere e non puoi buttare via. Considerate che il Milan tra Giménez e Nkunku ha speso oltre 70 milioni di euro per avere ancora oggi l’emergenza attaccante”, le sue parole.

