“Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita“.
Milan, operazione riuscita per Giménez: il comunicato ufficiale dei rossoneri
Intervento caviglia riuscito per Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan, fermo dallo scorso 28 ottobre (trasferta in casa dell'Atalanta). Ecco la comunicazione ufficiale del club di Via Aldo Rossi
A conclusione, anche un dettaglio proprio sull’iter riabilitativo: “Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo“.
