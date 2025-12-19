Pianeta Milan
Milan-Como a Perth (Australia): accettate tutte le condizioni della AFC. Persino questa!

Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero: il ruolo di Simonelli
Milan-Como, partita del campionato di Serie A in programma il prossimo 8 febbraio 2026, si disputerà a Perth (Australia) così come tutte le parti in causa hanno spinto per fare. Le parole di Ezio Simonelli (Presidente Lega Serie A) sulla questione
Daniele Triolo Redattore 

"Milan-Como si giocherà a Perth l'8 febbraio 2026". Con queste parole Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, nel pre-partita della semifinale della Supercoppa Italiana, ha annunciato un colpo di scena che, fino a qualche giorno fa, sembrava complicato, a causa delle condizioni poste dalla AFC, la 'Asian Football Confederation'.

Milan-Como, confermata Perth (Australia) come sede

È stato, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il viaggio di Simonelli, mercoledì scorso a Doha (Qatar), a risolvere la vicenda. Il numero uno della Lega Calcio ha incontrato il Presidente della FIFA, ovvero l'unico che poteva, in qualche modo, intercedere con i vertici della AFC sulle condizioni stringenti poste per lo svolgimento di Milan-Como nella Western Australia.

Il risultato? La AFC non ha fatto passi indietro rispetto alle sue condizioni. Sì a Milan-Como a Perth, dunque, perché la Lega Serie A le ha accettate tutte. Inclusa quella di far arbitrare il match da un direttore di gara straniero, proveniente dalla AFC. Simonelli ha spiegato quanto segue.

Simonelli: "Arbitri asiatici? Garantisce Collina"

«L’incontro con Gianni Infantino è stato molto cordiale. Avevamo una serie di dubbi sulle condizioni poste per giocare la gara a Perth. Soprattutto ci è stato imposto di avere arbitri stranieri, mentre noi abbiamo una grande fiducia nei nostri direttori di gara. Abbiamo parlato con Pierluigi Collina (Presidente della Commissione arbitrale della FIFA, n.d.r.) che ci ha dato ampie garanzie sulla qualità di questi arbitri. Ha in mente uno o più direttori di gara di altissimo livello. Noi accetteremo questa condizione, poi ci sono altre cose da mettere a posto».

Anche la revisione V.A.R. non sarà a Lissone, ma a Perth. Milan-Como, intanto, sarà l'unica delle 380 partite della Serie A 2025-2026 a disputarsi su suolo straniero, con un direttore di gara non della CAN. Un sacrificio, secondo la Lega Calcio, necessario per promuovere il prodotto del calcio italiano all'estero.

