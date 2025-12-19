"ieri Højlund è stato esattamente la differenza tra le semifinaliste di Supercoppa - ha scritto Condò sul 'CorSera' commentando Napoli-Milan -. Non solo per le due giocate dei gol , l’assist al bacio per Neres e il diagonale che Mike Maignan non ha capito, ma per l’intera mole di lavoro offensivo che ha reso ogni sortita del Napoli un blitz pericoloso, mentre il Milan davanti non otteneva nulla né da Christian Pulisic , di sicuro una contingenza, né da Nkunku, e questa invece è la normalità".

"Nkunku, il passaggio al Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi"

Quindi, Condò ha affondato sull'attaccante francese, giungo in estate al Milan per 37 milioni di euro più bonus e che, finora, ha realizzato soltanto un gol in Coppa Italia, mentre è ancora a secco in campionato. "Nkunku è stato un attaccante letale ai tempi del Lipsia, ma il passaggio per il Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi. Così, è un fantasma. Allegri ha ragione a insistere su di lui, a prescindere che lo faccia perché ci crede o perché non ha altro: Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo. Ma in questo momento il confronto con Højlund è straziante, anche perché il range di prezzo è stato più o meno lo stesso".